علم إسرائيل في كل دولة عربية تستضيف هذه البطولة

وذكر موقع "i24" الإسرائيلي أن الاتحادات العربية لرياضة الجودو، تسترد حقها باستضافة بطولة الجائزة الكبرى بالجودو ولكن عليها أن تمكن إسرائيل المشاركة تحت العلم الإسرائيلي.
كما تشترط في حال فاز المتسابق الإسرائيلي بميدالية ذهبية فإنه على المنظمين إسماع النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا" على شرف الإسرائيلي الفائز في البلد العربي، ومؤخرا يدور الحديث عن البطولة التي تقام في أبو ظبي — الإمارات.
وبحسب الموقع الإسرائيلي المذكور، يعتبر هذا حدثا غير مسبوق في التعامل مع الرياضيين الإسرائيليين في البطولات الدولية التي تقام في الدول العربية، فقد كان يسمح للإسرائيليين حتى الآن المشاركة في هذه البطولات، ولكن دون إظهار هويتهم الإسرائيلية، في شتى أنواع البطولات من الجودو إلى الإبحار والتنس.
وأفاد الموقع بأن اتحاد الجودو الإسرائيلي لم يتلق بلاغا رسميا في هذا الشأن، وإلى أن يحدث ذلك، فإنه يمتنع عن التعقيب على ذلك.
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