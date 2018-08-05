علم إسرائيل في كل دولة عربية تستضيف هذه البطولة

توصل رئيس الاتحاد الدولي للجودو، موريس فايزر، إلى تفاهم مع مسؤولي رياضة الجودو في الإمارات العربية، بحيث تسترد الاتحادات العربية لرياضة الجودو حقها باستضافة بطولة الجائزة الكبرى بالجودو ولكن عليها أن تمكن إسرائيل من المشاركة تحت العلم الإسرائيلي.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich للمرة الأولى... عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في هذه المدينة العربية

وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إنه بعد مرور أسبوعين على قرار الاتحاد الدولي للجودو بعدم السماح للإمارات العربية المتحدة باستضافة بطولة الجائزة الكبرى للجودو وكذلك في أي دولة عربية أخرى، بسبب مقاطعة إسرائيل . تمكن فايزر من التوصل إلى تفاهم مع دولة الإمارات.

وذكر موقع "i24" الإسرائيلي أن الاتحادات العربية لرياضة الجودو، تسترد حقها باستضافة بطولة الجائزة الكبرى بالجودو ولكن عليها أن تمكن إسرائيل المشاركة تحت العلم الإسرائيلي.

كما تشترط في حال فاز المتسابق الإسرائيلي بميدالية ذهبية فإنه على المنظمين إسماع النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا" على شرف الإسرائيلي الفائز في البلد العربي، ومؤخرا يدور الحديث عن البطولة التي تقام في أبو ظبي — الإمارات.

© Sputnik . Bilal Hussein) سعودي يهرب من علم إسرائيل ويلتحق بإيران (فيديو)

وسيكون العلم الإسرائيلي موجودا في كل مكان رسمي: في محيط البطولة، وعلى لوحة النتائج وبالطبع على رداء الرياضيين المشاركين.

وبحسب الموقع الإسرائيلي المذكور، يعتبر هذا حدثا غير مسبوق في التعامل مع الرياضيين الإسرائيليين في البطولات الدولية التي تقام في الدول العربية، فقد كان يسمح للإسرائيليين حتى الآن المشاركة في هذه البطولات، ولكن دون إظهار هويتهم الإسرائيلية، في شتى أنواع البطولات من الجودو إلى الإبحار والتنس.

وأفاد الموقع بأن اتحاد الجودو الإسرائيلي لم يتلق بلاغا رسميا في هذا الشأن، وإلى أن يحدث ذلك، فإنه يمتنع عن التعقيب على ذلك.