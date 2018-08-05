"الغارديان" تكشف حقيقة زواج نجل أسامة بن لادن من فتاة مصرية

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن حمزة أسامة بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة" السابق تزوج من ابنة المصري محمد عطا قائد الهجوم على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.
وحمزة بن لادن هو ابن خيرية صابر إحدى زوجات أسامة بن لادن الثلاثة، التي لا تزال على قيد الحياة، وكانت خيرية تعيش مع زوجها في مجمع في أبوت آباد حيث لقى مصرعه.
وأشار أحمد العطاس، "لقد سمعنا أنه تزوج من ابنة محمد عطا، لسنا متأكدين من مكانه، لكن يمكن أن يكون في أفغانستان".
وبحسب الصحيفة البريطانية، يبدو أن زواج حمزة من ابنة عطا يؤكد أن "المرتبطين" بأحداث 11 سبتمبر/أيلول ما زالوا يشكلون المحور المركزي لتنظيم "القاعدة"، وأن المنظمة نفسها لا تزال إرثا لأسامة بن لادن.
في المقابل، لم تؤكد أسرة محمد عطا خبر زواج ابنته من نجل بن لادن، إذ كان والد عطا نفى مرارا مشاركة ابنه في أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وقال إن ابنه تحدث إليه هاتفيا بعد يوم من الحادث.
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