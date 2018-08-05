القضاء الإيراني: اعتقال نائب سابق لمحافظ البنك المركزي

قال القضاء الإيراني، اليوم الأحد، إن السلطات ألقت القبض على سبعة أشخاص بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي وخمسة متعاملين في الصرف الأجنبي لاتهامهم بجرائم اقتصادية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة عودة العقوبات الأمريكية.

وقال غلام حسين محسني إجئي المتحدث باسم السلطة القضائية للتلفزيون الرسمي "نائب محافظ البنك المركزي لشؤون الصرف الأجنبي… الذي سمعت في الآونة الأخيرة عن عزله من منصبه، قد تم احتجازه". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ولم يذكر إجئي اسم المسؤول، لكن يبدو أنه يشير إلى أحمد عراقجي الذي قالت بعض التقارير الإعلامية إنه أُقيل من منصب نائب محافظ البنك المركزي بعد غضب شعبي واسع واحتجاجات في الشوارع بسبب الهبوط السريع للعملة الإيرانية.

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل/ نيسان بسبب ضعف الاقتصاد والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون تأثير العقوبات الأمريكية.

كان البنك المركزي ألقى مسؤولية هبوط العملة والارتفاع السريع لأسعار العملات الذهبية على ما وصفهم بأنهم "أعداء"، وقالت السلطة القضائية إنه تم اعتقال 29 شخصا بتهم تنطوي على عقوبة الإعدام.