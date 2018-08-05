الداخلیة الإيرانية: جهات خارجیة تحرض علی الاحتجاجات

اتهمت الشرطة الإيرانية اليوم الأحد، جهات خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.

وبحسب وكالة أنباء فارس، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلیة سید سلمان ساماني، أنه تم خلال الشهر الماضي توجیه عشرات الدعوات العامة في الفضاء الافتراضی تحت عنوان: "الاحتجاج على الغلاء والوضع المعیشي"، معظمها كان من الخارج وأعاد البعض نشرها للداخل على شبكات التواصل الاجتماعي.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON وزير خارجية كوريا الشمالية يزور إيران الثلاثاء

وأضاف ساماني، عقب نشر هذه الدعوات كان یتوقع مروجوها أن تواجه دعواتهم إقبالا واسعا في العدید من المدن، فیما أننا لم نشهد إلا عددا قلیلا من هذه التجمعات لهؤلاء الذین تأثروا بالأجواء المفتعلة، بسبب المشاكل الاقتصادیة الموجودة.

وأكد المتحدث باسم الداخلیة، أنه بناء على التقییم الذي توصلنا إلیه فقد كان بین المحتجین بالفعل من أرادوا طرح مشاكلهم الاقتصادیة لكن العناصر الرئیسة والمحرضة لهذه التجمعات حاولت استغلال الغلاء والوضع المعیشي لإثارة البلبلة، وتشدید المشاكل وبث أجواء عدم الرضا (بین الناس).

وشدد ساماني بالقول، إن الجهات الأمنیة المعنیة تبذل قصارى جهودها للسیطرة على هذه التجمعات بأقل نسبة توتر ممكنة وتسویة الموضوع عبر الحوار.

وتابع، في بعض الحالات حاول أشخاص ممن یضمرون السوء للنظام والشعب بتدمیر الممتلكات العامة والمراكز الحساسة، وتم في إطار القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال، مؤكدا أن سیاسة وزارة الداخلیة ترتكز على متابعة مطالب الشعب عبر القنوات القانونیة، وتمهید الأرضیة اللازمة للحوار.

واختتم الناطق باسم وزارة الداخلیة، أن المسؤولین یحاولون التخفیف من المشاكل المعیشیة للناس، وإرساء الاستقرار الاقتصادي، وأن الحوار والتفاهم والحفاظ على الهدوء شرط أساسي لتحقیق الاستقرار والتنمیة للبلاد.