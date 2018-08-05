رئيس فنزويلا يتهم كولومبيا بمحاولة اغتياله

وجه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أصابع الاتهام بمحاولة اغتياله نحو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس، بأنه مسؤول عن الاعتداء الذي استهدفه أمس السبت في كراكاس، وزعمت السلطات الفنزويلية أنه نفذ بطائرات مسيرة محملة بعبوات ناسفة.

وبحسب فرانس برس، قال مادورو في كلمة عبر التلفزيون والإذاعة "اليوم حاولوا اغتيالي"، مضيفا "انفجر جسم طائر أمامي وكان الانفجار كبيرا" مضيفا أن "انفجارا آخر وقع" بعد ذلك.

© REUTERS / JOE SKIPPER بولتون: واشنطن غير متورطة في حادث انفجار الطائرة المسيرة في فنزويلا

وتابع "لا شك لدي إطلاقا بأن اسم خوان مانويل سانتوس وراء هذا الاعتداء ".

وفي بوغوتا، نفت الحكومة الكولومبية نفيا قاطعا هذا الاتهام، معتبرة أنه "لا أساس له" ووصفته بأنه "عبثي".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون عبر شبكة فوكس نيوز الأحد، "يمكنني أن أجزم بأن الحكومة الأمريكية لم تتدخل بتاتا" في الهجوم.

ومساء الأحد، قال وزير الدفاع فلاديمير لوبيز، في خطاب متلفز "ندعم في شكل غير مشروط وبأكبر ولاء ممكن قائدنا"، في إشارة إلى مادورو.

وتبنت مجموعة متمردة غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين "الهجوم" في بيان يحمل توقيع "الحركة الوطنية للجنود المدنيين"، نشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت المجموعة في بيانها "من المنافي للشرف العسكري أن نبقي في الحكم أولئك الذين لم يتناسوا مع الدستور فحسب، بل جعلوا أيضا من الخدمة العامة وسيلة قذرة للإثراء".

وجاء في البيان "لا يمكن أن نسمح بأن يكون الشعب جائعا، وألا يكون للمرضى أدوية، وأن تفقد العملة قيمتها، وألا يعود النظام التعليمي يعلم شيئا بل يكتفي بتلقين الشيوعية".