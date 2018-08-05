البشير: بدء ضخ النفط من ولاية الوحدة بجنوب السودان إلى السودان من أول سبتمبر

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أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن بدء ضخ النفط من ولاية الوحدة في جنوب السودان إلى السودان اعتبارا من أول أيلول/ سبتمبر.