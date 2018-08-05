ارتفاع حصيلة القتلى في الزلزال الذي ضرب جزيرة بإندونيسيا إلى 37

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن زلزالا قويا ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية اليوم الأحد، أسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة العشرات وتدمير عدة مباني.

© AFP 2018 / Aulia Ahmad زلزال مدمر يضرب إندونيسيا

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال الذي وصلت قوته إلى 5.6 على مقياس ريختر، بحسب مؤسسة المسح الجيولوجي الأمريكية، أثار الرعب بين المواطنين والسياح، وشعر به المتواجدون في جزيرة بالي المجاورة، حيث تضرر مبنى الوصول في مطارها.





ونقلت الوكالة عن فرق الإنقاذ أن معظم الأضرار شوهدت في مدينة ماتارام

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال هو الثاني الذي يضرب لومبوك خلال أسبوع، حيث تسببت هزة سابقة في مقتل 17 شخصا.