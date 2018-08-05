أعمال شغب ونهب في المنطقة الصومالية شرق إثيوبيا

حدثت أعمال شغب ونهب واعتداءات، اليوم الأحد، في المنطقة التي يسكنها صوماليون شرق إثيوبيا، في حين نصحت السفارة الأمريكية في أديس أبابا رعاياها بتفادي التوجه إلى المنطقة.

وبحسب فرانس برس، قال أحد سكان "جيغجيغا" عاصمة المنطقة طالبا عدم كشف هويته "الجميع داخل منازلهم"، وتابع إن حياته بخطر لأنه ينتمي إلى إتنية الأمهرة، مؤكدا أن "الكثير من جيراني… فقدوا فنادقهم ومحالهم ومنازلهم، فقدوا كل شيء".

© REUTERS / Feisal Omar الصومال... اشتباكات بعد اقتحام مقر الخارجية ومحاولة اعتقال نائب الوزير

ولم تتضح أسباب اندلاع أعمال العنف التي انطلقت أمس السبت علما أن صورا نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت انتشار آليات تابعة للجيش الإثيوبي في جيغجيغا.

وقال آخر ينتمي إلى إتنية الأورومو، وهي الأكبر في إثيوبيا إنه يختبئ لدى أسرة صومالية من قوات الأمن التي تتهمها منظمات بانتهاك حقوق الإنسان.

وتابع أن عصابات تقوم بالسطو على المصارف، وبإحراق الكنائس في المنطقة ذات الغالبية المسلمة.

والسبت أعلنت السفارة الأميركية في أديس أبابا أن الجيش الإثيوبي، "فرض سيطرته على الطرقات الرئيسية والمباني الحكومية ومطار جيغجيغا".

وأصدرت وزارة الدفاع الإثيوبية بيانا أعلنت أنها ستتخذ "التدابير اللازمة"، لإعادة فرض النظام في المنطقة.

وفي إثيوبيا مناطق فدرالية مقسمة إتنيا بهدف منح الإتنيات المختلفة حكما ذاتيا.

وتعتبر المنطقة الصومالية ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا وإحدى أكثرها اضطرابا.