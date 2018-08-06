بومبيو: أمريكا قلقة بشأن العنف "ضد المواطنين العزل" في إيران

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمركية، قلقة بشأن العنف "ضد المواطنين العزل" في إيران، ودعا إلى احترام حقوق الشعب الإيراني.

وكتب بومبيو، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن قلقون للغاية بشأن تقارير عن عنف النظام الإيراني ضد المواطنين العزل".

وأضاف: "تدعم الولايات المتحدة حق الشعب الإيراني في الاحتجاج على الفساد واضطهاد النظام، دون خوف من القمع. وندعو النظام الإيراني إلى احترام حقوق شعبه".

We are deeply concerned about reports of Iranian regime’s violence against unarmed citizens. U.S. supports Iranian people’s right to protest against the regime’s corruption & oppression without fear of reprisal. We call on the regime in #Iran to respect its people’s human rights. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 6, 2018

هذا، في وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن موافقته تقديم تقرير إلى البرلمان حول القضايا الاقتصادية.

واعترف روحاني بوجود مشاكل في اقتصاد البلاد، مشيراً إلى أن جزءاً من الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبداية عام 2018، يتصل بها جزئياً. وتحدث الرئيس أيضا عن مشكلة البطالة في البلاد.