احتجاج اليابان على خطوة عسكرية روسية قريبة من حدودها

وأضاف سوغا: "جرى إرسال احتجاج ضد ذلك في 3 آب/أغسطس، إلى وزارة الخارجية الروسية من خلال السفارة اليابانية بموسكو.
يذكر أن العلاقات بين روسيا واليابان ما زالت متكدرة بسبب عدم وجود معاهدة سلام بين الطرفين. وتطالب اليابان بجزر كوناشير وإيتوروب وشيكوتان وهابوماي، وذلك في إشارة إلى أطروحة التجارة الثنائية والحدود" لعام 1855. وفي عام 1956 وقع الاتحاد السوفياتي واليابان على إعلان مشترك وافقت موسكو بموجبه على النظر بإمكانية نقل جزيرتي هابوماي وشيكوتان إلى اليابان بعد عقد معاهدة السلام، وذلك دون التطرق لمصير جزيرتي كناشير وإيتوروب[ من جزر كوريل].
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