فيديو يوثق لحظة تدمير الطائرة التي حاولت اغتيال الرئيس الفنزويلي

نشر الصحفي الفنزويلي ورئيس صحيفة "El Nacional"، ميغيل أوتيرو، على حسابه الخاص على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو يظهر لحظة تدمير الطائرة من دون طيار التي استهدفت الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

الصحفي الفنزويلي على صفحته الخاصة نشر مقطع الفيديو والذي لم تتجاوز مدته الـ14 ثانية، وتظهر فيه الطائرة في الجو ولحظة إسقاطها.

يذكر بأن الرئيس الفنزويلي قد تعرض لمحاولة اغتيال خلال إلقاء كلمته في ذكرى الحرس الوطني البوليفاري، يوم السبت.

Momento en el que explota el dron en la Av. bolivar de Caracas pic.twitter.com/fsmh4Iw2zx — Miguel H Otero (@miguelhotero) ٥ أغسطس ٢٠١٨

فخلال إلقاء مادورو لكلمته سمع صوت انفجار، ليسارع الحرس الرئاسي لحماية الرئيس الفنزويلي بدروع مضادة للرصاص وإخراجه إلى مكان آمن.

في الوقت الذي تحدث فيه وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، عن تعرض 7 أشخاص من مرافقي الرئيس للإصابة، وأضاف بأن محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس تمت باستخدام طائرة من دون طيار.

واتهم مادورو كولومبيا والولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة اغتياله وسط العاصمة كراكاس، فيما نفت كلتا الدولتين التهم الموجهة إليهما.