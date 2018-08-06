دولة آسيوية تبحث تطبيق عقوبة الإعدام في حوادث السير المميتة

قال مسؤول في وزارة العدل في بنغلاديش إن الحكومة ستبحث، اليوم الاثنين، تطبيق عقوبة الإعدام في حوادث السيارات المميتة.

نظم عشرات الآلاف احتجاجات لليوم التاسع على التوالي بعد مقتل شابين تحت عجلات حافلة مسرعة في العاصمة داكا.

© REUTERS / Zohra Bensemra السيول تقتل 5 أطفال جنوب شرقي بنغلادش

ويطالب عشرات الآلاف من طلاب المدارس والجامعات الغاضبون بتغييرات في قوانين النقل في البلاد، مما يعطل مظاهر الحياة في العاصمة المزدحمة التي يقطنها نحو 18 مليون نسمة.

بعد مقتل الشابين حينما صدمت حافلة تديرها شركة خاصة مجموعة طلاب يوم 29 يوليو/ تموز، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال المسؤول في وزارة العدل الذي طلب عدم نشر اسمه: "يضم التعديل اقتراحا بتطبيق أقصى عقوبة إذا تسبب الحادث في سقوط قتلى".

والعقوبة الحالية هي السجن ثلاث سنوات بحد أقصى.