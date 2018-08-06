طهران تحذر: انتظروا انتقامنا "المزلزل"

وقال قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "انتقامنا سيكون مزلزلا من الجماعات الإرهابية".

© AFP 2018 / Ebrahim Noroozi الحرس الثوري الإيراني يؤكد إطلاق مناورات في "الخليج الفارسي" ومضيق هرمز

وتابع: "لا أحد يعلم بمكان وموعد ذلك، ولكن الإرهابيين سيكونون هدفا لانتقامنا في أية نقطة، بما فيها معسكراتهم في شمال العراق".

وأشار في تصريحاته، التي جاءت على هامش مراسم إحياء ذكرى شهداء الحرس الثوري في عملية إرهابية بمدينة مريوان، إلى أن "القوات البرية للحرس الثوري قدمت على مدى السنوات الماضية العديد من الشهداء".

وقال إنه تم القضاء على 21 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة غرب البلاد في مطلع العام المنصرم كانوا يحاولون التسلل لزعزعة الأمن في إيران

وأفاد باكبور أنه، "نظرا إلى عداء الاستكبار العالمي تم خلال العام الجاري تفعيل أماكن ومواقع جميع الجماعات الإرهابية حتى الموجودة في المعسكرات في دول الجوار مثل شمال العراق، لكننا رغم ذلك نتصدر دول المنطقة من حيث الأمن وكل ذلك يعود إلى دماء الشهداء".