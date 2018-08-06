هجوم حاد من وزير الخارجية الإيراني على ابن سلمان وترامب ونتنياهو

ووصف ظريف، اليوم الاثنين، 6 أغسطس/أب، المرحلة الراهنة بأنها حساسة، معتبراً أن "جميع المراحل التي مرت بها الثورة الإسلامية كانت حساسة وأن الجمهورية الإسلامية استطاعت ان تتجاوز جميع الصعوبات بنجاح وتكتسب تجارب ثمينة"، وذلك وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.
وتابع قائلا: أن "من مسؤولية الحكومة تحسين أوضاع الشعب، كما أن على السياسة الخارجية أن تتحمل قسما من العبء عن كاهل الشعب، ومن الممكن تؤدي الإجراءات الأمريكية المتغطرسة إلى ممارسة الضغط على إيران، لكن اليوم الجميع يتحدث عن عزلة ترامب ونتنياهو وابن سلمان".
وتابع وزير الخارجية قائلا: إن "هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم رموز العنف وعدم الثقة في العالم، فهم ينقضون الاتفاقيات الدولية بسهولة، وينتهكون حقوق الشعب الفلسطيني، ويحتجز أحدهم رئيس حكومة بلد آخر كرهينة".
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