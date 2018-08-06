هجوم حاد من وزير الخارجية الإيراني على ابن سلمان وترامب ونتنياهو

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هم رموز عدم الثقة في العالم لنقضهم المواثيق الدولية.

ووصف ظريف، اليوم الاثنين، 6 أغسطس/أب، المرحلة الراهنة بأنها حساسة، معتبراً أن "جميع المراحل التي مرت بها الثورة الإسلامية كانت حساسة وأن الجمهورية الإسلامية استطاعت ان تتجاوز جميع الصعوبات بنجاح وتكتسب تجارب ثمينة"، وذلك وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

© AP Photo / Etienne Oliveau محمد بن سلمان: سنحارب إيران في هذا الموعد

وأضاف: "لقد تخطينا مراحل صعبة، والقوى العظمى الست اضطرت إلى التفاوض مع إيران ، ولم نذهب إلى طاولة المفاوضات مطلقا، وإنما الطرف الآخر هو الذي أتي للتفاوض، لأنه أدرك أن الضغوط والحظر لا يمكنهما تغيير سياسة ايران".

وتابع قائلا: أن "من مسؤولية الحكومة تحسين أوضاع الشعب، كما أن على السياسة الخارجية أن تتحمل قسما من العبء عن كاهل الشعب، ومن الممكن تؤدي الإجراءات الأمريكية المتغطرسة إلى ممارسة الضغط على إيران، لكن اليوم الجميع يتحدث عن عزلة ترامب ونتنياهو وابن سلمان".

وتابع وزير الخارجية قائلا: إن "هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم رموز العنف وعدم الثقة في العالم، فهم ينقضون الاتفاقيات الدولية بسهولة، وينتهكون حقوق الشعب الفلسطيني، ويحتجز أحدهم رئيس حكومة بلد آخر كرهينة".