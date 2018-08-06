بعد البحر الميت... مياه الشرب الرئيسية لإسرائيل تبدأ بالاختفاء

© Photo / The Times of Israel / Twitter العثور على آثار لكارثة بيئية في قاع البحر الميت

وانخفض منسوب المياه لبحيرة طبريا، في يوليو/تموز فقط، بنسبة 27 سم، بحسب ما نقلته الخدمة الهيدرولوجية لمكتب الموارد المائية في إسرائيل.

ويرتبط تقلص البحيرة بالجفاف في المنطقة، حيث حصلت البحيرة السنة الماضية على 30 في المئة فقط من كمية هطول الأمطار المعتادة.

ومرت على البحيرة أربعة مواسم جفاف متتالية. ونتيجة لذلك، فإن أكبر بحيرة في إسرائيل "تتملح"، فقد زاد محتوى الملح في مياهها بنسبة 16% منذ عام 2014.

وتم تخفيض استهلاك المياه من البحيرة للاحتياجات الزراعية بنحو 10 مرات (ما يصل إلى 25 مليون متر مكعب)، وبدلا منها يستخدمون مياه البحر المحلاة في الغالب.

كما أن البحر الميت يتقلص أيضا، وهذا يرجع أيضاً إلى أسباب طبيعية، وينخفض كل عام مستوى الماء فيه بمقدار متر واحد.

يذكر أن إسرائيل وفلسطين والأردن وقعوا في عام 2013 على اتفاق في مقر البنك الدولي بواشنطن يقضي بحفر قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت المهدد بالجفاف.