سيناتور: برلمانيو روسيا وأمريكا يدرسون إمكانية عقد لقاء في دولة ثالثة

أعلن السيناتور الجمهوري، ريند باول، أن البرلمانيين الروس والأمريكيين ناقشا إمكانية عقد لقاء في دولة ثالثة، مشيرا إلى أنه دعا أعضاء مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي لزيارة واشنطن للقاء نظرائهم الأمريكيين.

© Sputnik . Maksim Blinov مجلس الاتحاد الروسي: نواب يبحثون مع جمهوريين من الكونغرس العلاقات الثنائية

موسكو — سبوتنيك . وقال السيناتور عقب لقائه رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ، قسطنطين كوساتشيوف: "ندعو أعضاء لجنة الشؤون الدولية لزيارة واشنطن لإجراء لقاءات، لقد وافقنا لمناقشة إمكانية تنظيم لقاء أيضا في بلد حيادي".

يذكر أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد 16 يوليو/تموز الجاري، في مدينة هلسنكي الفنلندية.

وبحث قادة البلدين آفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.

وكان الرئيسان، بوتين وترامب، قد التقيا مرتين، في قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورغ في يوليو/تموز من العام الماضي، وفي مدينة دانانغ الفيتنامية على هامش" لقاءات منظمة آسيا — المحيط الهادئ".

وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية على دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول الناتو بزيادة ميزانيتها الدفاعية بأن التحالف تأسس في حقبة المواجهات وهو مشحوذ بالكامل لهذه الأهداف، قائلا: "الناتو وليد حقبة المواجهات، وهذه منظمة تأسست بهدف المواجهة وهي مشحوذة بالكامل لهذه المهمة. وهذا ما يحدد معنى وجود هذه المنظمة".

وأفاد البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سوف تقدم 170 مليون دولار لدول البلطيق في إطار مساعدات عسكرية ومن المفترض أن يعزز ذلك إمكانيات القوات المسلحة الوطنية في إستونيا، ولاتفيا وليتوانيا.