دعوة سيناتور أمريكي للحوار بين روسيا والولايات المتحدة

وأضاف السيناتور الأميركي أن الهدف من زيارته إلى روسيا هو الإعلان عن ضرورة إجراء الحوار سواء كان ذلك بالنسبة للجان البرلمان للشؤون الدولية وبالنسبة للهيئات التشريعية
يذكر أن البرلمانيين الروس يلتقون، اليوم الاثنين، في موسكو وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذي يضم إضافة إلى راند بول عضو مجلس النواب بالمجلس التشريعي لولاية تكساس، بيتر غتلر ورئيس معهد كاتون، دون هفاينس.
يذكر أن هذا اللقاء يعتبر هو الثاني، فقد زار وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري، ريتشارد شيلبي، روسيا في الفترة من 30 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو، وأجرى عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الروس في سان بطرسبورغ وموسكو.
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