دعوة سيناتور أمريكي للحوار بين روسيا والولايات المتحدة

صرح السيناتور الأميركي عن الحزب الجمهوري، راند بول، اليوم الاثنين، بأن روسيا والولايات المتحدة في حاجة إلى تطوير الحوار، وسيكون من الخطأ عدم التحادث.

© REUTERS / Maxim Shemetov سيناتور: برلمانيو روسيا وأمريكا يدرسون إمكانية عقد لقاء في دولة ثالثة

موسكو- سبوتنيك . وقال بول خلال لقاء جمع وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي برئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف: "واثق في أن دولتينا تحتاجان إلى مزيد من التبادلات الثقافية والاتصالات بين الهيئات التشريعية والتعاملات الأكثر انفتاحا".

وأضاف السيناتور الأميركي أن الهدف من زيارته إلى روسيا هو الإعلان عن ضرورة إجراء الحوار سواء كان ذلك بالنسبة للجان البرلمان للشؤون الدولية وبالنسبة للهيئات التشريعية

يذكر أن البرلمانيين الروس يلتقون، اليوم الاثنين، في موسكو وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذي يضم إضافة إلى راند بول عضو مجلس النواب بالمجلس التشريعي لولاية تكساس، بيتر غتلر ورئيس معهد كاتون، دون هفاينس.

يذكر أن هذا اللقاء يعتبر هو الثاني، فقد زار وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري، ريتشارد شيلبي، روسيا في الفترة من 30 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو، وأجرى عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الروس في سان بطرسبورغ وموسكو.