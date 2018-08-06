قائد في الحرس الثوري يتهم دولة عربية بزعزعة سوق العملة في إيران

اتهم قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني، الاستخبارات المركزية الإماراتية بالضلوع في زعزعة سوق العملة الأجنبية الإيرانية مؤخرا في إيران.

وبحسب وكالة أنباء فارس، قال العميد ناصر شعباني، القائد بالحرس الثوري الإيراني، "إن الاستخبارات الإماراتية ضالعة في زعزعة سوق العملة الأجنبية مؤخرا في إيران".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi بعد بدء المناورات... قائد عسكري: إيران ضامنة لأمن الخليج الفارسي

وأضاف العميد شعباني، في تصريح له اليوم الاثنين، في مدينة شانديز بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرقي إيران)، "أن 13 من المعتقلين المتهمين بالتلاعب في سوق العملة الأجنبية في إيران كانوا على صلة بجهاز الاستخبارات الإماراتي، وكانوا مكلفين بالذهاب إلى تقاطع "إسطنبول" وسط طهران وشراء الدولارات، مهما استطاعوا حتى بسعر أعلى من السوق، وأن يقوموا بتسليمه في مدينة السليمانية بكردستان العراق".

وأضاف: "إنه كان من المقرر أيضا تهريب طنين من المسكوكات الذهبية إلى خارج البلاد، ولكن لحسن الحظ فشلت عملية تهريب الكثير من هذه الشحنات".

وكان قال القضاء الإيراني، أمس الأحد، إن السلطات ألقت القبض على سبعة أشخاص بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي وخمسة متعاملين في الصرف الأجنبي لاتهامهم بجرائم اقتصادية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة عودة العقوبات الأمريكية.

وقال غلام حسين محسني إجئي المتحدث باسم السلطة القضائية للتلفزيون الرسمي "نائب محافظ البنك المركزي لشؤون الصرف الأجنبي… الذي سمعت في الآونة الأخيرة عن عزله من منصبه، قد تم احتجازه"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".