ترامب يتحدث عن لقاء ابنه بمحام روسي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقاء ابنه مع محام روسي للحصول على معلومات عن منافسته في الانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، بأنها قانونية.

"غرد" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحته الخاصة على "تويتر"، عن اللقاء الذي جمع ابنه بمحام روسي للحصول على معلومات عن هيلاري كلينتون، واصفا اللقاء بالقانوني.

وأضاف قائلا: "أخبار وهمية، تلفيق كامل، وإني أشعر بالقلق إزاء اجتماع ابني الرائع، دونالد، في برج ترامب، هذا الاجتماع كانت غايته الحصول على معلومات عن خصمي السياسي، وهذا أمر قانوني وأمر اعتيادي في السياسة، لم أكن أعرف أي شيء عنها".

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics — and it went nowhere. I did not know about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٥ أغسطس ٢٠١٨

وتسببت تصريحات ترامب هذه موجة من ردود الفعل الغاضبة بين منتقديه، فقد قالت محطة "NBC NEWS" الأمريكية بأن هدف الاجتماع كان لمناقشة تبني الأطفال الروس من قبل العائلات الأمريكية.

والتقت المحامية الروسية نتايا فيسيلنتسكايا مع ابن الرئيس الأمريكي في 2016.

المحامية الروسية قدمت أدلة لمجلس الشيوخ الأمريكي حول الاجتماع بأنه لم يكن يخص الانتخابات أو الرئيس الأمريكي الحالي.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الامريكية قد اتهمت روسيا مرارا وتكرارا بأنها تدخلت في الإنتخابات الرئاسية، ومن جهتها نفت روسيا هذه الادعاءات.