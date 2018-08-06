قوات الناتو الجوية ترافق طائرات روسية ثماني مرات خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الاثنين، أن مقاتلات سلاح الجو التابعة لحلف الناتو، التي تقوم بمهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق، رافقت طائرات روسية ثماني مرات، خلال أسبوع، إلى خارج مجال بحر البلطيق الجوي.