خبير: العقوبات الأمريكية على إيران بدأت بالفعل

أكد الخبير في الشؤون الإيرانية، محمد شمص، أن آثار العقوبات الأمريكية على إيران بدأت تظهر خلال الأسابيع والأيام الماضية من خلال انخفاض سعر العملة، وتحرير إيران لسعر صرفها.

وقال محمد شمص في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، "إن آثار العقوبات الأمريكية على إيران قد بدأت خلال الأسابيع والأيام الماضية من خلال انخفاض سعر العملة، ولمواجهة ذلك وضعت الحكومة خطة لمنع تدهور الاقتصاد وللتعامل مع السيولة النقدية الهائلة في المصارف والبنوك حال تطبيق العقوبات".

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian قائد في الحرس الثوري يتهم دولة عربية بزعزعة سوق العملة في إيران

وأضاف الخبير في الشؤون الإيرانية، "أن طهران استطاعت طوال أربعين عاما أن تتكيف مع العقوبات الأمريكية والدولية عليها، وأشار شمص إلى أن أمريكا تريد منع تصدير النفط الإيراني، وهناك دول مهمة في العالم رفضت هذا التهديد الأمريكي مثل روسيا والصين والهند ولن تتراجع عن استيراد النفط الإيراني".

وتابع، "كذلك فإن الاتحاد الأوروبي يدعم الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، مؤكدا أن طهران قد تقوم بإغلاق مضيق هرمز "الذي يمر عبره أكثر من أربعين بالمئة من نفط العالم إذا منعت من تصدير نفطها".