الموت يغيب "طاهي القرن" الفرنسي جويل روبيشون بعد عقود من الإبداع

غيّب الموت اليوم، الاثنين، الطاهي الفرنسي جويل روبيشون عن عمر ناهز الثالثة والسبعين بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بعد حياة حافلة بشغف إتاحة الفرصة أمام ملايين الذواقة لتذوق إبداعاته التي أهلته لحيازة 24 نجمة زينت سترته البيضاء.

باريس — سبوتنيك. وروبيشون، الذي يعد أحد أهم وأشهر الطهاة في العالم، ولد في منزل بسيط لأسرة متواضعة في بلدة بواتييه، وسط فرنسا، عام 1945 وهو ما دفعه للعمل في سن مبكر بأحد المطاعم لتعرف قدماه أولى الخطوات في عالم الطهي ليصبح بعد عدة عقود "عبقري عالم الطبخ". حسبما وصفته صحيفة "لو فيغارو" في مقال مطول نشرته اليوم، الاثنين، استعرضت خلاله مسيرة الراحل المهنية.

وقالت "لوفيغارو" إن روبيشون "استطاع خلال مسيرته أن يضيف مفاهيم جديدة في عالم الطهي صانعاً بذلك ثورة في هذا المجال"، وحمل في جعبته 24 نجمة (وهي معيار لدى الطهاة) مما يجعل منه الطاهي الذي يحمل أكثر عدد نجوم في العالم.

ومن بين أحد المفاهيم الجديدة التي أدخلها روبيشون في عالم الطبخ هو "ورشة عمل الطبخ". وبحسب هذا المفهوم يجتمع عدد من الطهاة لكي يبتكروا وصفات جديدة من خلال تحد بينهم.

هذا ومن الممكن أن تكون ورشات عمل الطبخ بمثابة طريقة جديدة لتعليم الطهاة المبتدئين أسرار الطبخ من خلال طريقة فنية.

ويمتلك روبيشون، الذي فاز عام 1990، بلقب طاهي القرن، 20 مطعماً في أهم عواصم ومدن العالم وأبرزها باريس، وموناكو، وهونغ كونغ، ولاس فيجاس، وطوكيو، وبانكوك.

كما تجدر الإشارة إلى أن "طاهي القرن" كان من أوائل الذين بدأوا بإعطاء دروس في الطبخ على التلفاز في برنامج تحت اسم "شهية طيبة".