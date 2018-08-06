تسجيل
18:44 06 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    العاصمة الإيرانية طهران

    ترامب يعلن في يوم استعادة العقوبات ضد إيران أنه منفتح على صفقة جديدة معها

    © Sputnik . Alexander Yuriev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01

    أكد الرئيس دونالد ترامب، في يوم استعادة الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران، أنه منفتح على عقد صفقة جديدة مع طهران.

    واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان الزعيم الأمريكي الصادر، اليوم الإثنين: "في الوقت الذي نواصل القيام بالضغط الاقتصادي الأقصى على النظام الإيراني، لا أزال منفتحا للتوصل إلى صفقة أكثر شمولية، التي من شأنها أن تغطي طيف واسع من إجراءات النظام الضارة، بما في ذلك برنامجه الصاروخي ودعم الإرهاب. وترحب الولايات المتحدة بشراكة الدول التي تشاطرها الرأي في هذه الجهود".

    وقال ترامب في وقت سابق، إنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني "بدون شروط مسبقة". وفي وقت لاحق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن اللقاء ممكن إذا أظهرت إيران استعدادها لتغيير سياستها وأبدت استعداداً لمناقشة اتفاق نووي جديد بدلا من ذلك الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في السابق.

    وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية... طهران تشكك بجدية ترامب حول التفاوض
    وأثارت هذه التصريحات تساؤلات وسائل الإعلام حول شروط عقد قمة أمريكية — إيرانية.

    وقال مصدر أمريكي "وزير الخارجية يقصد أن ترامب لن يقدم تنازلات حتى اللقاء، وأنه لا توجد أية شروط مسبقة".

    وفي المقابل، أعلنت إيران بالفعل أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في حال عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي السابق.

    هذا وتم إبرام اتفاق بين إيران والوسطاء الدوليين الستة (روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا) في يوليو/تموز 2015، يفرض قيودًا على تطوير البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية. وفي 8 مايو/أيار أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانسحاب من الصفقة الإيرانية واستئناف العقوبات في المستقبل إلى أن تغير السلطات الإيرانية سياساتها الداخلية والخارجية، فيما أعلن باقي الأعضاء التزامهم بالاتفاقية. وأكدت السلطات الأمريكية، اليوم، أنها ستعيد تدريجيا فرض العقوبات على إيران، تلك التي كانت قد ألغيت في إطار خطة العمل الشاملة.

    وتتهم الولايات المتحدة إيران بدعم الإرهاب، وممارسة "أنشطة خبيثة" في الشرق الأوسط بصفة عامة، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

     

    انظر أيضا:

    إيران تتسلم 5 طائرات جديدة قبل انتهاء مهلة ترامب
    ترامب: إيران ستتحدث معنا قريبا جدا
    ما هدف ترامب من الدعوة لحوار مع إيران؟
    طهران: ترامب مخطئ إذا توقع أن تغطي السعودية فاقد نفط إيران
    ليبرمان يقرر إنشاء 400 مستوطنة جديدة... البحرية الإيرانية: إيران فقط تؤمن الخليج... تركيا ترفض تهديدات ترامب
    وسائل إعلام: ترامب مستعد لضرب إيران بمساعدة أستراليا
    ترامب يناقش موضوع إيران مع رئيس المفوضية الأوروبية
    ترامب يقول إنه مستعد للتوصل إلى "اتفاق حقيقي" بشأن برنامج إيران النووي
    جون بولتون: ترامب سينتقم من إيران
    سفير أمريكي سابق يذكّر ترامب بأن إيران مثل كوريا الشمالية لم تجر اختبارات منذ تسعة أشهر
    الكلمات الدلالية:
    العقوبات الأمريكية ضد إيران, الحكومة الأمريكية, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سفيتلانا أوبلومسكايا، المدربة المرشدة في شركة آيروفلوت للطيران خلال تقديم إرشادات حول عملية الإنقاذ بحر-بر
    ما هو شعورك أن تكون مضيف طيران
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك