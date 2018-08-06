الحزب الحاكم في جورجيا يؤكد عدم طرح مرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن السكرتير التنفيذي لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا، إراكلي كوباخيدزه، أن الحزب لن يرشح شخصا من طرفه لانتخابات الرئاسة الخريف المقبل.

تبليسي — سبوتنيك. وقال كوباخيدزه خلال إحاطة صحفية اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب: "اتخذنا قرارا مبدئيا بأن "الحلم الجورجي" لن يرشح شخصا من طرفه في الانتخابات".

© Sputnik . Alexander Chipurin رئيس وزراء جورجيا يعلن استقالته

وفي نفس الوقت، لم يحدد كوباخيدزه بعد، من سيكون المرشح الذي سيدعمه الحزب الحاكم، في حين تشير وسائل الإعلام الجورجية إلى أن حزب "الحلم الجورجي" سيدعم مرشحة رئاسية مستقلة، هي عضو البرلمان، وزيرة الخارجية السابقة، سالوميه زورابيشفيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن زورابيشفيلي أعلنت في وقت سابق، اليوم الاثنين، أنها تنوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في 28 أكتوبر/ تشرين الأول.