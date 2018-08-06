نتنياهو يعلق على قرار ترامب بشأن إيران ويدعو دولا أوروبية للانضمام إليه

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو في بيان، اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب: "أهنئ الرئيس دونالد ترامب، والإدارة الأمريكية، على القرار المهم، الذي يقضي بفرض عقوبات على إيران". وتابع: "هذه هي لحظة مهمة بالنسبة لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية وللمنطقة وللعالم أجمع".
وقال نتنياهو: "أدعو الدول الأوروبية، التي تتكلم عن كبح جماح إيران إلى الانضمام إلى هذا الحراك".
واستطرد: "لقد حان الوقت للتوقف عن الكلام، آن الأوان للعمل، وهذا بالضبط ما قامت بها الولايات المتحدة، وهذا ما يجب على أوروبا أن تقوم به".
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