نتنياهو يعلق على قرار ترامب بشأن إيران ويدعو دولا أوروبية للانضمام إليه

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار واشنطن فرض عقوبات ضد إيران، داعيا الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف الإدارة الأمريكية.

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو في بيان، اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب: "أهنئ الرئيس دونالد ترامب، والإدارة الأمريكية، على القرار المهم، الذي يقضي بفرض عقوبات على إيران". وتابع: "هذه هي لحظة مهمة بالنسبة لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية وللمنطقة وللعالم أجمع".

© Sputnik . Alexander Yuriev ترامب يعلن في يوم استعادة العقوبات ضد إيران أنه منفتح على صفقة جديدة معها

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الخطوة الأمريكية تمثل الإصرار على صد العدوان الإيراني في المنطقة والمخططات الإيرانية المتواصلة لامتلاك الأسلحة النووية.

وقال نتنياهو: "أدعو الدول الأوروبية، التي تتكلم عن كبح جماح إيران إلى الانضمام إلى هذا الحراك".

واستطرد: "لقد حان الوقت للتوقف عن الكلام، آن الأوان للعمل، وهذا بالضبط ما قامت بها الولايات المتحدة، وهذا ما يجب على أوروبا أن تقوم به".