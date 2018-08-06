بريطانيا تعتزم مطالبة روسيا بتسليم اثنين من المشتبه بهم في قضية "سالزبوري"

أفادت مصادر في الحكومة البريطانية وأجهزة الأمن لصحيفة "الغارديان"، اليوم الإثنين، أن بريطانيا تعتزم مطالبة السلطات الروسية بتسليم اثنين من المشتبه بهم في قضية التسمم في سالزبوري.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت الصحيفة أن طلب التسليم سيقدمه مكتب المدعي العام الجنائي الملكي، وهو يقترب من الانتهاء من التحقيق.

© REUTERS / Henry Nicholls السفير الروسي: تدمير كل الأدلة تقريبا بحادث سالزبوري ومن المستحيل التحقق من البيانات

هذا ولم يتم تسمية المتهمين.

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بعد أن فقدا الوعي إثر تعرّضهما لتسمم في سالزبوري، في 4 مارس/ آذار الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234". وقامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية.

من جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

هذا وكانت روسيا قد تقدمت بعدة أسئلة في مارس/ آذار الماضي، إلى الجانب البريطاني بشأن قضية سكريبال، ونشرت وزارة الخارجية الروسية الأسئلة التي أرسلتها السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بقضية سكريبال، التي تحاول لندن إلصاقها بموسكو.