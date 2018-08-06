"حزب الله": محاولة اغتيال مادورو جاءت بسبب مواقف فنزويلا من فلسطين

أدان "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مندداً بـ"التدخلات المستمرة من قبل الإدارات الأمريكية في شؤون فنزويلا، ومحاولات قلب النظام بشتى السبل العسكرية والاقتصادية".

بيروت — سبوتنيك. واعتبر "حزب الله"، في بيان، أن محاولة اغتيال مادورو هي "حلقة في سياق المؤامرات التي تحيكها واشنطن لضرب الدول الحرة المناصرة لقضية فلسطين، والرافضة للهيمنة الأمريكية على العالم".

© AP Photo / Xinhua المعارضة الفنزويلية: محاولة اغتيال مادورو يمكن أن تتكرر

وقال الحزب "إننا إذ نهنئ الرئيس مادورو بسلامته ونشيد بصموده وشجاعته ووقوفه والشعب الفنزويلي بوجه الضغوط الأمريكية الهائلة التي تمارس عليهم، نعرب عن الاعتزاز بالصداقة التي تجمعنا به وبشعبه الوفي".

يذكر أن البث التلفزيوني انقطع أثناء إلقاء الرئيس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق يوم السبت.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مباشرة مادورو وهو يلقي كلمة عن الاقتصاد الفنزويلي أمام أكثر من 17 ألف جندي، ثم اختفى الصوت فجأة، ونظر مادورو وآخرون بالمنصة إلى أعلى وقد بدت عليهم الدهشة، ثم شوهد جنود يجرون وانقطع البث التلفزيوني.

وبعد بضع دقائق من الحادث تبين أن طائرة بلا طيار محملة بمتفجرات كانت تهدف إلى اغتيال الرئيس الفنزويلي.

وذكر وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز أن الحادث هو "هجوم ضد الزعيم اليساري"، موضحا أن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا.

هذا وقد أعلن الرئيس الفنزويلي أن "عناصر هذا الهجوم تم القبض عليهم وأن إجراءات التحقيق كانت ناجحة للغاية".