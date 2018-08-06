الأمم المتحدة تدعو الدول المشاركة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال حق للصحفيين: "سنبحث كيف ستؤثر العقوبات الجديدة على الوضع، لكن من الواضح بالنسبة لنا، أن الشيء الأكثر أهمية هو أن تواصل إيران والأطراف الأخرى الالتزام بشروط الاتفاقية، بغض النظر عن إجراءات (الولايات المتحدة)"، مضيفا بأن "هذه هي أفضل طريقة للحل في هذا الوضع".
وختم بقوله: "ندعو جميع الدول لبذل كل جهد ممكن للحفاظ على الاتفاق".
هذا وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015، وعاودت لاستخدام أقصى الضغوط عبر فرض عقوبات على معظم القطاعات في 6 أغسطس/ آب، وعلى قطاع الطاقة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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