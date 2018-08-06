الأمم المتحدة تدعو الدول المشاركة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة تدعو جميع الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووي الإيراني، لمواصلة البقاء ضمن الاتفاق، على الرغم من دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال حق للصحفيين: "سنبحث كيف ستؤثر العقوبات الجديدة على الوضع، لكن من الواضح بالنسبة لنا، أن الشيء الأكثر أهمية هو أن تواصل إيران والأطراف الأخرى الالتزام بشروط الاتفاقية، بغض النظر عن إجراءات (الولايات المتحدة)"، مضيفا بأن "هذه هي أفضل طريقة للحل في هذا الوضع".

© REUTERS / Danish Siddiqui معاون لروحاني: العودة للاتفاق النووي يمكن أن تمهد طريق المحادثات مع أمريكا

وتابع حق، بأن الأمم المتحدة ما زالت تعتبر أن خطة العمل الشاملة المشتركة، هي "تحقيق للدبلوماسية وتعرب عن دعمها لجميع الدول المشاركة"، لكنها لا تستطيع التأثير على علاقات الدول.

وختم بقوله: "ندعو جميع الدول لبذل كل جهد ممكن للحفاظ على الاتفاق".

هذا وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015، وعاودت لاستخدام أقصى الضغوط عبر فرض عقوبات على معظم القطاعات في 6 أغسطس/ آب، وعلى قطاع الطاقة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.