ما التهم التي يواجهها منفذو الاعتداء على الرئيس الفنزويلي

أعلن المدعي العام في فنزويلا، طارق ويليام صعب، اليوم الاثنين، أن السلطات تتهم مرتكبي الاعتداء على الرئيس نيكولاس مادورو بالخيانة والإرهاب.

مكسيكو سيتي — سبوتنيك. وقال المدعي العام الفنزويلي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيتهم المتورطون في هذه القضية بالخيانة ومحاولة فاشلة للقتل العمد ضد رئيس الجمهورية وجرح أفراد الحرس الوطني. كما ستوجه إليهم تهمة استخدام عبوة ناسفة في المناسبات العامة والإرهاب والتآمر لأغراض إجرامية وتمويل الإرهاب".

© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat "حزب الله": محاولة اغتيال مادورو جاءت بسبب مواقف فنزويلا من فلسطين

يذكر أن البث التلفزيوني انقطع أثناء إلقاء الرئيس مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق يوم السبت.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون مباشرة مادورو وهو يلقي كلمة عن الاقتصاد الفنزويلي أمام أكثر من 17 ألف جندي، ثم اختفى الصوت فجأة، ونظر مادورو وآخرون بالمنصة إلى أعلى وقد بدت عليهم الدهشة، ثم شوهد جنود يجرون وانقطع البث التلفزيوني.

وبعد بضعة دقائق من الحادث تبين أن طائرة بلا طيار محملة بمتفجرات كانت تهدف إلى اغتيال الرئيس الفنزويلي.

وذكر وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز أن الحادث هو "هجوم ضد الزعيم اليساري"، موضحا أن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا.

هذا وقد أعلن الرئيس الفنزويلي أن "عناصر هذا الهجوم تم القبض عليهم وأن إجراءات التحقيق كانت ناجحة للغاية".