"سبيس إكس" تعلن موعد إطلاق صاروخ "فالكون - 9"

قالت بوابة "سبيس فلايت ناو"، إن شركة "سبيس إكس" ستطلق غدا الثلاثاء، صاروخ "فالكون - 9" حاملا القمر الصناعي الإندونيسي للاتصالات "ميراه بوتيه".

واشنطن — سبوتنيك. ومن المقرر أن يبدأ إطلاق الصاروخ الحامل في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، من مطار الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وستقوم "سبيس إكس" ببث مباشر لعملية الإطلاق.

يذكر أنه لتنفيذ عملية الإطلاق ستستخدم مجددا ولأول مرة، المرحلة الأولى المحدثة "بلوك 9-" لصاروخ " فالكون — 9 "، التي نفذت عملية الإطلاق الأولى في مايو/ أيارعام 2017. وتخطط الشركة لإعادة إنزال المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل، على بارجة في المحيط الأطلسي بعد 8 دقائق من الإطلاق، كما كان عليه الحال في العام الماضي.

وشركة "إندونيسيا تيلكوم" للاتصالات هي التي تعاقدت مع "سبيس إكس" لتنفيذ علمية إطلاق القمر الصناعي الذي صنعته شركة "إس إس إل" الأمريكية، ليحل محل القمر الصناعي "تيلكوم 1" الإندونيسي الذي خرج من الخدمة في العام الماضي.

وسيوفر القمر "ميراه بوتيه" إرسال إشارة إلى المنطقة التي تضم إندونيسيا والهند والمناطق المجاورة في جنوب وجنوب شرقي آسيا. ويتوقع المصممون أن يخدم القمر في المدار نحو 16 عاما.