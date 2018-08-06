"سبيس إكس" تعلن موعد إطلاق صاروخ "فالكون - 9"

واشنطن — سبوتنيك. ومن المقرر أن يبدأ إطلاق الصاروخ الحامل في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، من مطار الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وستقوم "سبيس إكس" ببث مباشر لعملية الإطلاق.
وشركة "إندونيسيا تيلكوم" للاتصالات هي التي تعاقدت مع "سبيس إكس" لتنفيذ علمية إطلاق القمر الصناعي الذي صنعته شركة "إس إس إل" الأمريكية، ليحل محل القمر الصناعي "تيلكوم 1" الإندونيسي الذي خرج من الخدمة في العام الماضي.
وسيوفر القمر "ميراه بوتيه" إرسال إشارة إلى المنطقة التي تضم إندونيسيا والهند والمناطق المجاورة في جنوب وجنوب شرقي آسيا. ويتوقع المصممون أن يخدم القمر في المدار نحو 16 عاما.
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