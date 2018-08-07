هل موافقة السعودية على افتتاح مكتب يدير المصالح الإيرانية لديها، يعتبر خطوة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين؟

نعم 40.2% (53)

لا 59.8% (79) صوتوا: 132 جميع استطلاعات الرأي نعم

لا جميع استطلاعات الرأي