وكالة: مقتل 4 في انفجار بمنجم للفحم في الصين

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء نقلا عن السلطات المحلية أن أربعة عمال لقوا حتفهم ولا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين بعد انفجار في منجم صغير للفحم في إقليم قويتشو بجنوب غرب الصين الليلة الماضية.