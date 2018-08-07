لوغانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الثلاثاء ، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

© Sputnik . جمهورية لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين

لوغانسك — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي": إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام مدافع هاون عيار82 ملم، و قنابل يدوية من أنواع مختلفة، فضلا عن أسلحة ذات عيار ثقيل وخفيف".

وأشار المتحدث، إلى تعرض المناطق السكنية، سوكولنيكي و لوزوفويه للقصف.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 10 قذائف باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر ان مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت يوم الأربعاء 27 حزيران / يونيو، على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، وسيدخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو القادم.

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.