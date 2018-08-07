إيران: هذا هو مصدر القلق الحقيقي للسعودية وأمريكا

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "الاتفاق النووي لم يشكل القضية الرئيسية بالنسبة للأمريكيين والسعوديين".

وقال عبد اللهيان إن "السعودية كانت قلقة من حدوث اتفاق بين إيران وأمريكا يفضي إلى تقليص دورها في المنطقة، كما أن الاتفاق النووي لم يشكل القضية الرئيسية بالنسبة للأمريكيين والسعوديين بل قضيتهم كانت الاتفاق الصاروخي والإقليمي"، بحسب وكالة "تسنيم".

© Sputnik . Alexander Yuriev ترامب يعلن في يوم استعادة العقوبات ضد إيران أنه منفتح على صفقة جديدة معها

وأضاف أن السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية سياسة هجومية، داعيا إلى الرد عليها بـ"دبلوماسية مقتدرة وذكية وغير تقليدية". وشدد المسؤول الإيراني على أن "الأمريكيين لم يتجرأوا على مهاجمة العراق قبل القضاء على جميع الأسلحة العراقية وتأكدهم من أن العراق لا يمتلك صاروخا يتجاوز مداه كيلومترين وهذا الأمر بالنسبة لأفغانستان أيضا".

وتابع: "والسعودية ليست قادرة على مهاجمة إيران، فلولا الدعم الأمريكي لسارع السعوديون إلى وقف الحرب في اليمن"، مضيفا أن الولايات المتحدة "لا يمكنها تحمل خوض مواجهة عسكرية معنا، طالما تقدر الصواريخ الإيرانية على تهديد إسرائيل".