تسجيل
13:28 07 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    إيران

    باحث: إيران ماضية في تحقيق أهدافها رغم العقوبات الأمريكية

    © AFP 2018 / ATTA KENARE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور أبو زيد جابر، إن العقوبات الأمريكية لن تكون عائقا أمام طهران لتحقيق مقاصدها الدولية كاملة.

    وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب، أن إيران لديها أهداف سياسية واقتصادية، سوف تحولها إلى واحدة من كبريات الدول في المنطقة، وهي ماضية في تحقيق هذه الأهداف، على الرغم من المحاولات الأمريكية لعرقلة تقدمها.

    وأوضح الأكاديمي المصري أن تأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن عقوبات بلاده على إيران لن تحقق أهدافها، هو الذي دفعه إلى تكرار إعلانه عن استعداده لبدء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين، وهو نفس الأمر الذي فعله عندما فشل في إجبار زعيم كوريا الشمالية على الخضوع له، وبالتالي لجأ لمفاوضته وكسب صداقته.

    إيران
    © AFP 2018 / ATTA KENARE
    الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ رسميا
    وشدد الخبير في الشؤون الإيرانية على أن إيران تدرك جيدا أن لكل دولة مما يمكن تسميتها "دول العداء لإيران" لديها هدف مختلف عن الدول الأخرى، حيث أن ترامب هدفه وقف البرنامج الصاروخي الإيراني، بينما السعودية هدفها الأول تعطيل أي محاولة لصنع صداقة بين أمريكا وإيران، تفقد السعودية على إثرها نفوذها في المنطقة.

    وتابع الباحث في الشأن الإيراني أن "النفوذ السعودي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، مستمد في الأساس من صداقة المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإعراض الأخيرة عن السعودية لصالح علاقات جديدة مع إيران، من شأنه أن ينهي هذا النفوذ السعودي، ويشرعن النفوذ الإيراني، لا سيما مع تداخل إيران في كثير من الملفات في المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والسعودية".

    ومن المفترض أن تدخل العقوبات الأمريكية على إيران، اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ، حيث تتجه الولايات المتحدة لفرض عقوبات صارمة ضد إيران على مرحلتين، تدخل أولاهما حيز التنفيذ، اليوم، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر القادم.

    وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة "موجعة" لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران. ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.

    والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:

    حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

    حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.

    حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

    أما المرحلة الثانية من العقوبات، فتشمل:

     فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.

    فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.

    فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

    انظر أيضا:

    سوريا تدين قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران
    ترامب: أي شخص يعمل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة
    العقوبات الأمريكية على إيران تلقي بظلالها على سعر النفط العالمي
    الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ رسميا
    إيران: هذا هو مصدر القلق الحقيقي للسعودية وأمريكا
    الكلمات الدلالية:
    العقوبات الأمريكية ضد إيران, أخبار إيران, السعودية, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سفيتلانا أوبلومسكايا، المدربة المرشدة في شركة آيروفلوت للطيران خلال تقديم إرشادات حول عملية الإنقاذ بحر-بر
    ما هو شعورك أن تكون مضيف طيران
    تدهور العلاقات الكندية السعودية
    تموت العلاقات وتعيش الخلافات
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك