تسجيل
18:03 07 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    مدينة الرياض

    خبير يوضح سبب الخلاف السعودي الكندي ويعتبره "لفتة استعراضية ستنتهي قريبا"

    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا (27)
    110

    اعتبر ميخائيل روشكين، الباحث في معهد الدراسات الشرقية أن الخلاف بين السعودية وكندا هو مجرد لفتة استعراضية ولا يستبعد عودة العلاقات في المستقبل القريب.

    يقول روشكين ، الباحث في معهد الدراسات الشرقية لـ"سبوتنيك" بشأن انتقاد الخارجية الكندية اعتقال ناشطين في السعودية، "حقيقة إن لدى المملكة العربية السعودية مشاكل مع حقوق المرأة واضحة".

    وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
    © AP Photo / Luis M. Alvarez
    وسط الأزمة مع كندا... أمريكا تفاجئ السعودية
    ويتابع "ومن الممكن تماما أن رد الفعل القوي هذا للمملكة على البيان الكندي ينبع من حقيقة أنه تعيش في كندا أسرة الناشطة في مجال حقوق الإنسان السعودية سمر بدوي، التي اعتقلت في أوائل أغسطس/ آب الماضي في الرياض. ربما عائلتها قد أثرت بطريقة أو بأخرى على الحكومة الكندية وهذا الأمر ممكن قد تسبب في رد فعل مؤلم من جانب السلطات السعودية".

    وأضاف الخبير "ينظر  المحافظون إلى محمد بن سلمان على أنه مجدد عصري. وفي هذا الصدد، من المهم بالنسبة له أن يثبت أنه مؤيد للتقاليد أيضا. والآن فقط جاءت هذه المناسبة لإثبات ذلك. لكن من المهم هنا فهم مدى أهمية كندا بالنسبة للمملكة العربية السعودية. لكن على ما يبدو، مقارنة مع الدول الغربية الأخرى ليست مهمة، ولهذا السبب قرروا اتخاذ مثل هذه الخطوة".

    ويرى الخبير  أن "هذه الأزمة يجب أن لا تدوم طويلا. وهي مجرد لفتة استعراضية. أنا لا أستبعد أن تعود العلاقات بين الرياض وأوتاوا في المستقبل القريب".

    وكانت السعودية قد أعلنت أن السفير الكندي لديها شخص غير مرغوب به على أراضي المملكة، وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعت سفيرها من كندا، وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بيان، إن المملكة لن تقبل أية محاولة للتدخل في شؤونها، واعتبر أن كندا بنت موقفها على معلومات مضللة.     

    الموضوع:
    قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا (27)

    انظر أيضا:

    جيبوتي تستنكر تصريحات كندا حول احتجاز نشطاء مدنيين في السعودية
    طلاب سعوديون يوجهون رسالة للملك سلمان من كندا (فيديو)
    وسط الأزمة مع كندا... أمريكا تفاجئ السعودية
    بعد التهديد بتكرار هجمات 11 سبتمبر في كندا... السعودية تتخذ إجراء عاجلا
    بعد استدعاء سفيرها...السعودية تتخذ إجراء جديدا ضد كندا
    أول تعليق من قطر على أزمة السعودية مع كندا
    أول تعليق لوزير الخارجية السعودي على أزمة المملكة مع كندا
    مجلس التعاون الخليجي يعلق على قرار السعودية بشأن كندا
    السعودية تصعد مع كندا بقرار جديد
    أول زعيم عربي يعلق على القرار السعودي تجميد العلاقات مع كندا
    الكلمات الدلالية:
    الخلاف السعودي الكندي, الحكومة السعودية, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مدينة الملاهي Ferrari World في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
    أكثر الحدائق الترفيهية ذهولا في العالم
    تدهور العلاقات الكندية السعودية
    تموت العلاقات وتعيش الخلافات
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك