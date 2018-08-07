وزير: فنزويلا تضمن إمدادات النفط شريطة الحفاظ على السلام في البلاد

أعلن وزير النفط الفنزويلي، مانويل كيفيدو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده على استعداد لضمان إمدادات النفط بشرط الحفاظ على السلام في البلاد.

موسكو — سبوتنيك. وقال كيفيدو بجسب شركة "بيدي في إس آ" التي يترأسها كفيدو أيضا، إن "فنزويلا تنتج حاليا ما معدله 1.5 مليون برميل يوميا"، و"نؤكد على توريد النفط من أكبر احتياطيات للنفط في العالم إذا تم الحفاظ على السلام في بلادنا".

© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat "حزب الله": محاولة اغتيال مادورو جاءت بسبب مواقف فنزويلا من فلسطين

وتابع الوزير "نحن نفي بالتزاماتنا بغض النظر عن الهجوم على الاقتصاد".

ونقل كيفيدو، رسالة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، التي جاء فيها ندعم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وشعب البلاد بعد محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الدولة.

هذا وصرح وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، بأنه في يوم السبت الماضي، وبينما كان الرئيس مادورو يلقي كلمة أمام 17 ألف جندي في عرض عسكري، وجهت بعض الطائرات دون طيار محملة بالمتفجرات ناحية الرئيس، ما أدى لإصابة سبعة من الحرس الرئاسي. ولم يصب الرئيس بسوء. وفي وقت لاحق، اتهم مادورو المعارضة والسلطات في كولومبيا بالهجوم. وأصدرت وزارة الخارجية الكولومبية بيانا ينفي تورط بوغوتا في الحادث.