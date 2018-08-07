جنرال إسرائيلي: ليس لإسرائيل نوايا استراتيجية للحل في غزة

قال الجنرال أهارون زئيفي فركش، رئيس جهاز المخابرات العسكرية السابق، إنه لا يجب أن تتضمن بنود التهدئة في غزة عودة الأسرى الإسرائيليين الأربعة، وليس لإسرائيل نوايا استراتيجية للحل في القطاع.

© REUTERS / Ammar Awad الكابينت الإسرائيلي يؤكد على استعداد الجيش لجميع السيناريوهات في غزة

ذكرت قناة " كان " الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الجنرال أهارون زئيفي فركش، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق ، حذر من تضمين بند عودة الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى "حماس" في قطاع غزة ضمن شروط التهدئة مع الحركة في القطاع، وبأنه لا توجد خطة استراتيجية لدى بلاده للحل في غزة.

ونقلت القناة العبرية عن لسان الجنرال فركش أن إسرائيل نجحت في منع إقامة قواعد عسكرية إيرانية في سوريا من الناحية الجغرافية، ولكنها فاشلة في ذلك من الناحية الاستراتيجية.

يشار إلى أن حركة "حماس" تناقش ملف التهدئة مع إسرائيل، عبر وساطة مصرية، في القاهرة، ومن خلال المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف.