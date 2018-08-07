لاريجاني: إجراءات ترامب لن تبقى دون رد

رد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، على الإجراءات التي اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرا إياها مضرة بالمنطقة.

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، وصف لاريجاني تصرفات ترامب بالعدائية، مشيرا إلى أنها لن تبقى دون رد.

© REUTERS / طريقة إيران للتغلب على العقوبات الأمريكية بشأن النفط

ولدى استقباله السفير النرويجي في طهران، لارس نور دروم، وصف علي لاريجاني العلاقات بين إيران والنرويج بأنها عريقة، وقال: "ليس لدى النرويج علاقات سيئة مع إيران خلافا لبعض الدول الأوروبية التي مارست الظلم ضد إيران".

وأكد ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين إيران والنرويج، قائلا: "بعد الاتفاق النووي نشطت بعض الشركات النرويجية في إيران".

وتطرق لاريجاني إلى مجالات التعاون بين إيران والنرويج بناء على الخطة التنموية السادسة، بما فيها الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، قائلا: "إن تنمية هذه الطاقات من شأنه أن يوفر الأرضية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين".

وأشار إلى اتصالات قادة الاتحاد الأوروبي مع إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، قائلا: "إن الاتحاد الأوروبي طلب من إيران أن لا تتصرف مثل أمريكا، وأن يتم منح فرصة للتعاون، لذلك تقرر إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم هذا التعاون".

وتابع: أن إجراءات ترامب مضرة لأمن المنطقة، فالرئيس الأمريكي يقوم بسلوك عدائي والذي لن يبقى دون رد.

وبين رئيس مجلس النواب الإيراني أن إيران لديها أصدقاء مستعدون للعمل معها بأساليب أخرى، مصرحا: أن لدينا صراع مع أمريكا، ولابد من المضي قدما إلى حد ينتبه الأمريكان أنهم لا يمكنهم تحقيق أهدافهم عبر هذا الطريق.