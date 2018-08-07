العاشرة العبرية: إسرائيل تضع شروطا جديدة للتهدئة في غزة

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن إسرائيل وضعت شروطا جديدة للتهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

© REUTERS / AMMAR AWAD جنرال إسرائيلي: ليس لإسرائيل نوايا استراتيجية للحل في غزة

ذكرت القناة العاشرة العبرية ، اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل تريد الحصول على معلومات جديدة عن جنودها وأسيريها لدى حركة "حماس" ، وترفض رفع الحصار عن قطاع غزة، إلا بعد الحصول على معلومات عن جنودها، والدخول في مفاوضات لإعادتهم.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تراجعت عمليا عن وعودها للجانب المصري وتريد الآن الحصول على معلومات عن جنودها الأسرى لدى "حماس"، مقابل فتح معبر كرم أبو سالم، وتوسيع مساحة الصيد في قطاع غزة.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن حركة "حماس" رفضت هذا الشرط، واعتبرته محاولة لإفشال المساعي المصرية للتوصل إلى تهدئة في غزة.