الرئاسة الألمانية: أردوغان يزور ألمانيا في سبتمبر المقبل

أنطاكيا — سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن الناطق قوله اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة دولة إلى ألمانيا يومي 28 و29 سبتمبر/ أيلول.
وقال المسؤول ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان الرئيس التركي سيزور ألمانيا في 28 و29 سبتمبر المقبل: "لا أستطيع تأكيد الزيارة حاليا ومن الممكن أن أؤكد لك زيارة أردوغان المرتقبة إلى ألمانيا، غدا الأربعاء".
وكانت العلاقات بين ألمانيا وتركيا قد شهدت توترا في الآونة الأخيرة، إثر اعتقال تركيا لصحفيين ألمان، ضمن حملة اعتقالات شنتها تركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.
كما تنتقد أنقرة برلين رفضها تسليم طالبي لجوء تتهم تركيا بالضلوع في محاولة الانقلاب.
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