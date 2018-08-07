معارض فنزويلي يدعو السلطات لعدم "مطاردة الأشباح"

دعا المعارض الفنزويلي، هنري فالكون، المنافس السابق للرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اليوم الثلاثاء، لعدم جواز بداية "مطاردة الأشباح" من قبل الحكومة بعد محاولة اغتيال رئيس الدولة.

المكسيك — سبوتنيك. وكتب فالكون في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لقد حدد حزب "الطليعة التقدمية" موقفه حيال الأحداث في شارع بوليفار".

© REUTERS / Handout وزير: فنزويلا تضمن إمدادات النفط شريطة الحفاظ على السلام في البلاد

وتابع "نؤكد مرة أخرى: الحكومة هي مصدر العنف. وإذا كانت (الحكومة) جادة ومسؤولة، فلتبدأ بتحقيق محايد وشامل، بدلا من البدء في "مطاردة الأشباح" بين صفوف المعارضة ".

وكان وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز قد صرح، بأنه يوم السبت الماضي، وبينما كان الرئيس مادورو يلقي كلمة أمام 17 ألف جندي في عرض عسكري، وجهت بعض الطائرات دون طيار، محملة بالمتفجرات، ناحية الرئيس، ما أدى لإصابة سبعة من الحرس الرئاسي، ولم يصب الرئيس بسوء.

وفي وقت لاحق، اتهم مادورو المعارضة والسلطات في كولومبيا بالهجوم. وأصدرت وزارة الخارجية الكولومبية بياناً تنفي فيه تورط بوغوتا في الحادث.