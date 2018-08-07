معارض فنزويلي يدعو السلطات لعدم "مطاردة الأشباح"

المكسيك — سبوتنيك. وكتب فالكون في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لقد حدد حزب "الطليعة التقدمية" موقفه حيال الأحداث في شارع بوليفار".
وكان وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز قد صرح، بأنه يوم السبت الماضي، وبينما كان الرئيس مادورو يلقي كلمة أمام 17 ألف جندي في عرض عسكري، وجهت بعض الطائرات دون طيار، محملة بالمتفجرات، ناحية الرئيس، ما أدى لإصابة سبعة من الحرس الرئاسي، ولم يصب الرئيس بسوء.
وفي وقت لاحق، اتهم مادورو المعارضة والسلطات في كولومبيا بالهجوم. وأصدرت وزارة الخارجية الكولومبية بياناً تنفي فيه تورط بوغوتا في الحادث.
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