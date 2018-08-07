أمريكا تحث السعودية وكندا على حل خلافهما

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن حثت كندا والسعودية، اليوم الثلاثاء، على حل خلافهما الذي أثارته تعليقات كندية تعبر عن القلق بشأن القبض على نشطاء في السعودية.

وقالت المتحدثة هيذر ناورت "ينبغي لكلا الجانبين أن يحلا ذلك بالوسائل الدبلوماسية، لا يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما، ويتعين عليهما حل ذلك معا"، بحسب "رويترز".

© REUTERS / Faisal Al Nasser السعودية تتخذ قرارا إضافيا ضد كندا

يشار إلى أن بريطانيا طالبت كندا والسعودية، اليوم الثلاثاء، بضبط النفس وسط خلاف دبلوماسي نجم عن تصريحات صدرت عن كندا وأبدت فيها قلقها بشأن احتجاز نشطاء في السعودية.

​وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الذين جرى إيقافهم في السعودية.