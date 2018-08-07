موقع عبري: إسرائيل فشلت في مواجهة الطائرات الورقية الحارقة

قال موقع إلكتروني عبري إن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية فشلت في التصدي لبالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.

© AP Photo / Adel Hana مصدر عسكري إسرائيلي: حماس ملزمة بوقف الطائرات الورقية الحارقة

وأكد الموقع المذكور أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية لم تنجح في التصدي لمثل هذه الاختراعات الفلسطينية البسيطة، إلا القليل من البالونات والطائرات الورقية الحارقة، والأغلبية سقطت على الداخل الإسرائيلي، وهو فشل إسرائيلي جديد.

وأشار الموقع الإلكتروني الإخباري العبري إلى أن سماء إسرائيل باتت مفتوحة أمام مثل هذه الاختراعات الفلسطينية، التي تسبب قلقا للمواطنين الإسرائيليين.