نتنياهو يحذر زعماء العالم من التعاون مع إيران

ذكرت القناة العبرية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي، مائير بن شبات، ورئيس جهاز الموساد، يوسي بن كاهان، بعثوا برسائل لقادة أوروبيين يحذرونهم فيها من التعامل مع إيران.

وأفادت القناة العبرية بأن نتنياهو وبن شبات وكاهان بعثوا برسائل لكل من قادة، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، يحثونهم فيها على عدم التعامل مع إيران، وذلك بعد دخول فرض العقوبات الأمريكية على إيران، حيز التنفيذ، بداية من أمس، الاثنين، السادس من الشهر الجاري.

שורת בכירים בישראל, בהם רה"מ, ראש המוסד והיועץ לביטחון לאומי, הזהירו את מנהיגי אירופה מהשלכות הסנקציות האמריקניות, ומסרו להם כי בסופו של דבר הפירמות הגדולות יחליטו על צמצום או עזיבת עסקיהן באיראן @gilicohen10 עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/M76JdIum0e — כאן חדשות (@kann_news) ٧ أغسطس ٢٠١٨

وكانت أكثر من 100 شركة أوربية أعلنت، اليوم، عن قطع علاقتها بإيران.

سبق وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه لا يطمح لأقل من سلام عالمي بعد إعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدا أن كل من سيعمل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه "تم فرض العقوبات رسميا على إيران، وهي العقوبات الأشد التي يتم فرضها، وفي تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ستصعد إلى مستوى آخر، وكل من يعمل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية"، أنا لا أطمح لأقل من سلام عالمي".

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٧ أغسطس ٢٠١٨

وتم إبرام اتفاق بين إيران والوسطاء الدوليين الستة (روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا)، في يوليو/تموز 2015، يفرض قيودا على تطوير البرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، واستئناف العقوبات، في المستقبل، إلى أن تغير السلطات الإيرانية سياساتها الداخلية والخارجية، فيما أعلن باقي الأعضاء التزامهم بالاتفاقية. وأكدت السلطات الأمريكية، اليوم، أنها ستعيد تدريجيا فرض العقوبات على إيران، تلك التي كانت قد ألغيت في إطار خطة العمل الشاملة.

הסנקציות נגד איראן: האמריקנים שוקלים מתן פטורים לכמה חברות אירופאיות.

שליח @kann_news בוושינגטון @nathanguttman עם הדיווח ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/WogoNSyAcb — כאן חדשות (@kann_news) ٧ أغسطس ٢٠١٨

رد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني ، اليوم، الثلاثاء، على الإجراءات التي اعتمدها ترامب، معتبرا إياها مضرة بالمنطقة.

وبحسب وكالة "أنباء فارس"، وصف لاريجاني تصرفات ترامب بالعدائية، مشيرا إلى أنها لن تبقى دون رد.