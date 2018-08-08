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01:57 08 أغسطس/ أب 2018
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    لحظة محاولة اغتيال رئيس فنزويلا

    قائد شرطة سابق بفنزويلا: لعبت دورا في هجوم بطائرات دون طيار

    © REUTERS / Handout
    العالم
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    قال قائد سابق لشرطة بلدية في فنزويلا وناشط مناهض للحكومة، إنه ساعد في تنظيم عملية لإطلاق طائرات دون طيار مسلحة على تجمع عسكري، يوم، السبت، في هجوم وصفه الرئيس، نيكولاس مادورو، بأنه محاولة اغتيال.

    ووفقا لوكالة "رويترز". في مقابلة قال سالفاتوري لوتشيسي، الذي سبق وأن سجن بسبب دوره في احتجاجات سابقة، لـ"رويترز"، إنه دبر الهجوم بالتعاون مع معارضين لمادورو، معروفين في فنزويلا، باسم "المقاومة".

    لحظة محاولة اغتيال رئيس فنزويلا
    © REUTERS / Handout
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    و"المقاومة" هي مجموعة من نشطاء الشارع والطلاب وضباط الجيش السابقين، وليس لها هيكل رسمي واضح، لكنها معروفة في جميع أنحاء البلاد، لتنظيمها احتجاجات، في السنوات الأخيرة، اشتبك فيها المتظاهرون مع الشرطة والجنود.
    ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق، بشكل مستقل، من مزاعم لوتشيسي، بشأن الهجوم الذي حلقت خلاله طائرات فوق التجمع في وسط كراكاس. وانفجرت عبوات ناسفة في الطائرات بدون طيار، الأمر الذي أسفر عن إصابة سبعة ضباط في الجيش.
    ووصف لوتشيسي الواقعة بأنها جزء من مساع مستمرة ومسلحة ضد مادورو. ورفض وصف دوره المحدد في العملية، أو في حركة المقاومة بشكل عام، أو تحديد شخصيات أخرى مشاركة، معللا ذلك بضرورة حماية هوياتهم.
    وقال في مقابلة في بوجوتا "كان لدينا هدف، وفي تلك اللحظة لم نستطع تحقيقه بنسبة مئة في المئة.. الكفاح المسلح سيستمر".    

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    نيكولاس مادورو, أخبار فنزويلا, الهيئة الوطنية للانتخابات في فنزويلا, فنزويلا
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