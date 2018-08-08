نتنياهو: الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل "مجلس الدفاع عن الحريات"

أعلن عوفير جندلمان، مدير مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل "مجلس الدفاع عن الحريات"، الذي أطلقه مركز "إعلام"، في مايو/أيار من العام الماضي، بدعم وتشجيع من الاتحاد الأوروبي.

نشر جندلمان في تغريدة جديدة على "تويتر"، أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن توقفه الفوري عن تمويله وارتباطه بجمعية "مجلس الدفاع عن الحريات"، التي تعمل في إسرائيل، وترفض حق دولة إسرائيل بالوجود، وتشوه سمعة إسرائيل في العالم.

وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هذا الإعلان جاء في أعقاب جهود دبلوماسية بذلها نتنياهو نفسه.

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم في أعقاب جهود دبلوماسية بذلها رئيس الوزراء نتنياهو عن توقفه الفوري عن تمويله وارتباطه بجمعية "مجلس الدفاع عن الحريات" التي تعمل في إسرائيل وترفض حق دولة إسرائيل بالوجود وتشوه سمعة إسرائيل في العالم. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 7, 2018

ويضم المجلس نحو عشرين منظمة مجتمع مدني عربية ويهودية، بينها "بتسيليم" و"مركز عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز التخطيط البديل" و"جمعية الجليل" و"كيان" و"نكسر الصمت" و"غيشاه/مسلك"، وغيرها.

وأضاف نتنياهو أن الحديث عن البداية فقط، وأنه سيواصل العمل بحزم ضد المنظمات التي تعمل على نزع شرعية إسرائيل ، وتسعى لتشويه سمعتها وسمعة الجيش الإسرائيلي في أنحاء العالم. على حد قوله.

ولم يصدر بعد أي تعقيب من الاتحاد الأوروبي.