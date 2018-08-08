نتنياهو: الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل "مجلس الدفاع عن الحريات"

نشر جندلمان في تغريدة جديدة على "تويتر"، أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن توقفه الفوري عن تمويله وارتباطه بجمعية "مجلس الدفاع عن الحريات"، التي تعمل في إسرائيل، وترفض حق دولة إسرائيل بالوجود، وتشوه سمعة إسرائيل في العالم.
وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هذا الإعلان جاء في أعقاب جهود دبلوماسية بذلها نتنياهو نفسه.
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم في أعقاب جهود دبلوماسية بذلها رئيس الوزراء نتنياهو عن توقفه الفوري عن تمويله وارتباطه بجمعية "مجلس الدفاع عن الحريات" التي تعمل في إسرائيل وترفض حق دولة إسرائيل بالوجود وتشوه سمعة إسرائيل في العالم.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 7, 2018
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