ضابط إسرائيلي: هذا ما سيحدث بين روسيا وإسرائيل إذا أعطت سوريا "إس-300"

الولايات المتحدة — سبوتنيك. وقال روبين، على هامش مؤتمر حول قضايا الصواريخ والدفاع الفضائي: "هذا (التعاون) يعتمد على روسيا… الآن العلاقات بين إسرائيل وروسيا علاقة صداقة. روسيا تظهر اهتماما كبيرا وراسخاً لمشاكل إسرائيل الأمنية".
وأضاف: "لكن إذا أعطوا "إس-300"، لسوريا، فإن العلاقات بين البلدين ستتدهور. وهذه لها عواقب سياسية قوية جدا. بل مشكلة سياسية".
إسرائيل، حاليا مسلحة بنظم الدفاع الصاروخية الأمريكية.
هذا، ولقد درست روسيا أكثر من مرة إمكانية تزويد سوريا بأنظمة "إس-300"، لكنها لم تفعل هذا، بما في ذلك بناء على طلب الجانب الإسرائيلي. في تل أبيب، يرون أن نشر المنظومات على أراضي الدولة المجاورة ستغلق فعليا المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل.
يذكر، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن روسيا، قد تعود للنظر في مسألة تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي "إس-300"، وذلك على خلفية الضربات الصاروخية التي تعرضت لها سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا يوم 14 نيسان /أبريل، كرد على هجوم كيميائي مزعوم، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.
في السياق صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه بعد الضربة التي وجهها التحالف، فإن موسكو: "لم يعد لديها التزام أخلاقي"، بعدم توريد منظومة "أس — 300" إلى سوريا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)