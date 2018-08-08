الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار في منطقة "غلاف غزة" جاء بسبب إنذار كاذب

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الأربعاء: "بعد متابعة التقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، تبين أن الحديث هنا يدور عن إنذار كاذب".

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وكانت صافرات الإنذار دوت، صباح اليوم الأربعاء، في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود الشمالية لقطاع غزة.وقال أدرعي، في بيان "جرى إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي لأشكول، والتفاصيل قيد الفحص".يأتي ذلك بعد يوم من مقتل عنصرين من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية التابعة لها، شمال قطاع غزة.

وأكد الموقع الإلكتروني الإخباري "واللا"، في وقت سابق، أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية نشرت تقريرا مفاده ارتفاع مؤشرات ظاهرة الحرائق في مستوطنات "غلاف غزة"، نتيجة لإطلاق الفلسطينيين من قطاع غزة لبالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة على الداخل الإسرائيلي.