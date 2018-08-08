كيم جونغ أون وزوجته يقومان بزيارة مصنع لمعالجة الأسماك

وأشار كيم جونغ أون إلى نجاح العاملين الذين تمكنوا من زيادة الإنتاج السنوي من المنتجات السمكية إلى 7 آلاف طن.

© REUTERS / The Presidential Blue House صورة... كيم جونغ أون في مقهى بكوريا الجنوبية

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون دعا لإنتاج المزيد من المنتجات العالية الجودة للشعب الكوري. وأن رئيس حزب العمال الكوري زار مع زوجته المصنع. ويقع المصنع في مقاطعة هوانغاي نامدو على ساحل البحر الأصفر.

وقال كيم جونغ أون: "يجب على العاملين في المصنع الاستماع إلى صوت الشعب، الذي يطلب المزيد من المنتجات العالية الجودة. وحث الزعيم الكوري على استخدام الموارد السمكية في البحر الأصفر أكثر، وعدم الاقتصار على إنتاج المنتج المجرب والمساهمة إسهاما حقيقيا في حل مشكلة الغذاء. والتقط الصور مع العاملين هناك.